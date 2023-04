Giulia Salemi ha compiuto 30 anni ed ha voluto festeggiare in maniera esclusiva insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, moltissimi volti noti ed influencer e tanti ex protagonisti del Grande Fratello Vip, compreso il conduttore Alfonso Signorini.

All’appello, durante il party di Giulia Salemi per i suoi 30 anni, oltre alla musica dei Finley, Sonohra e Gemelli Diversi, c’erano numerosi volti noti da: Elettra Lamborghini, Mr Rain, Bianca Atzei, Federica Nargi, Angela Caloisi, Paolo Crivellin, Beatrice Quinta, Marta Losito, Manuel Mameli,

Dal Grande Fratello Vip presenti: Paola Di Benedetto, Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Tommaso Zorzi, Martina Hamdy, Sonia Lorenzini e Alfonso Signorini.

Il video in apertura e chiusura del nostro articolo.

Alla sorellina che non ho mai avuto e avrei tanto voluto..una donna dolce, generosa e sempre dalla parte del bene.

Buon compleanno amore mio

Resta sempre fedele a te stessa,

libera di essere chi vuoi e non smettere mai di lottare per le cose in cui credi.#GS30 #prelemi pic.twitter.com/vzGcibKT1i

— NERAH (@headandthoughts) April 1, 2023