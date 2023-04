Incorvassi in finale sorprendono Orietta Berti: opinionista cita Micol e Tavassi per attaccare le altre coppie del reality

Se in un primo momento Orietta Berti, nel ruolo di opinionista del GF Vip, era rimasta molto in disparte, nell’ultimo periodo ha dato sfogo ai suoi reali pensieri sui Vipponi e non sempre usando parole al miele. Lo abbiamo visto, ad esempio, con Antonella Fiordelisi, nei confronti della quale la cantante è stata molto dura, con attacchi rivolti anche alla famiglia dell’ex gieffina.

Incorvassi in finale sorprendono Orietta Berti: cosa pensa di loro

Ma cosa pensa invece degli Incorvassi? Orietta Berti si è detta molto contenta per l’approdo in finale di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. L’opinionista del GF Vip ha riscontrato nella coppia una grande differenza rispetto alle altre coppie nate nella Casa di Cinecittà.

Nel corso del suo recente intervento al GF Vip Party, Orietta ha dimostrato di avere le idee molto chiare rispetto ai Vipponi che preferirebbe vedere in finale:

C’è qualcuno che mi è piaciuto molto e altri meno. Chi ho apprezzato come coppia? La mia coppia preferita è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono esagerati, sono normali, sono ai primi approcci e poi si vedrà. A me non mi piacciono le cose esagerate. Pamela Prati e Marco Bellavia? Ma dai, ma quella coppia era finta, si vedeva lontano un miglio che era tutto finto. Si vedeva bene che era tutta una falsità.

Ed a quanto pare la cantante non sarebbe stata certamente l’unica a credere che tra la Prati e l’ex Vippone Bellavia non ci sia di fatto stato nulla.

Tornando a parlare degli Incorvassi, ha aggiunto:

Micol e Tavassi mi piacciono e sono ancora dentro. Non mi aspettavo che anche lei arrivasse in finale. Sono contentissima perché veramente il buon gusto, la semplicità, la verità, hanno vinto contro la prepotenza, la maleducazione e l’arroganza. Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra.

Un chiaro attacco alle altre coppie nate nel corso del reality, pur non facendo i nomi.