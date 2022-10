E’ una Giulia Salemi in perfetta forma quella intervistata da Vanity Fair. Ieri, mercoledì 12 ottobre, Salotto Salemi è sbarcato su La5 con la nuova stagione e stasera sarà la regina dei social del Grande Fratello Vip.

Intervistata dal buon Mario Manca, svela cosa ne pensa di Giovanni Ciacci dopo che, in passato, non ha certamente parlato bene di lei, Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis:

Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa: sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo. Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta.