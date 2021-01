In queste settimane al Grande Fratello Vip è saltato fuori il nome di Alessio Romagnoli, calciatore del Milan che avrebbe avuto un flirt con Giulia Salemi. E mentre le urla sull’argomento, fuori dalla Casa, avevano destabilizzato Pierpaolo Pretelli, Parpiglia interviene sull’argomento a Casa Chi.

Smentisco la notizia su Alessio Romagnoli su Giulia Salemi. Lui è furioso, non sono mai stati insieme e la prova che mi hanno dato da parte del suo entourage. Alessio non la segue nemmeno su Instagram ed è pure fidanzatissimo… non sono mai stati insieme. Notizia falsa e che per dovere di cronaca dobbiamo smentire ma non siamo stati noi a fare la fake.