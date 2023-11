Giulia De Lellis, in concomitanza con il suo ritorno in tv – conduce Amore alla prova, nuovo programma di Real Time – si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair in cui, oltre a parlare della nuova esperienza televisiva è tornata anche sulle vecchie. E non è mancata una presunta stoccata al Grande Fratello.

Giulia De Lellis, stoccata al Grande Fratello? Cosa ne pensa

Giulia De Lellis da piccola aveva un sogno: “Volevo fare qualcosa che facesse sentire bene le persone”, ha spiegato a Vanity Fair. Per questo ha vissuto un bivio tra medicina e moda, “ma sapevo che in qualche maniera avrei voluto lavorare a contatto con gli altri: senza il dialogo continuo con il prossimo non sarei riuscita a vivere”, ha aggiunto.

Di recente i giornali hanno parlato di una sua presunta gravidanza, che ovviamente Giulia smentisce. In merito ha commentato:

I giornali fanno il loro lavoro. Chi meglio e chi peggio. Sta a me non farmi toccare da certe cose e avere maturità e l’esperienza giuste per dare il peso che meritano, anche perché ogni giorno ne esce una: si lascia, è incinta, si sposa. Semmai dovessi essere incinta sarò io la prima a dare la notizia, mi sembra chiaro. Grazie ai miei canali ho la possibilità di comunicare sempre la mia verità, e questo mi fa stare serena.

Oggi si trova in un periodo ricco di cambiamenti che la stanno facendo crescere e strutturare come persona. Tuttavia c’è qualcosa che è legato al suo passato e che ha ricordato nel corso dell’intervista ed ha a che fare con alcune sue frasi infelici sui gay. Alla domanda se si sia perdonata, la De Lellis ha replicato:

Più che perdonare me stessa, sono riuscita a perdonare le persone che mi hanno fatta passare per quella che non sono. Ho compreso delle dinamiche televisive che potevano funzionare di più, ma il prezzo da pagare è stato stare molto male. Da parte mia posso dire che un tempo etichettavo le persone, una cosa che era molto comune in quegli anni, e che ora non lo faccio più. Mi sento cresciuta in questo.

Una chiara frecciatina al Grande Fratello Vip:

A volte si innescano delle dinamiche che influiscono tanto sulla persona. Ho sbagliato a etichettare: avevo 19 anni, ero molto giovane, diretta e, forse, anche delicata.

Infine un commento anche sull’attuale Grande Fratello. Cosa pensa del cambio di rotta di Pier Silvio Berlusconi per evitare di sconfinare troppo nel trash?

Non ho gli strumenti per poterlo dire, ma se se n’è parlato così tanto immagino che forse servisse.