Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarebbero in crisi, parola di Gabriele Parpiglia e Amedeo Venza. Nel corso del format Casa SDL, i due hanno parlato di una possibile rottura della coppia.

Crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta? Spunta l’indiscrezione

“Crisi per Giulia De Lellis e Beretta, notizia da approfondire”, ha affermato Parpiglia. “Anch’io ho sentito questa cosa e pare che di mezzo ci sia la suocera”, ha aggiunto Amedeo Venza. “Che, come aveva già anticipato Gabry, non era in buoni rapporti con Giulia…”, ha concluso Sonia Lorenzini (ma lei non era in “rotta” con Parpiglia? Chiedo per un’amica).

Attualmente non si hanno altre conferme su questa indiscrezione: vi terremo aggiornati.

Proprio alcune ore fa, IlMattino, parlando della coppia scriveva: