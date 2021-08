L’amatissima sorella maggiore di Giulia De Lellis si è sposata. Veronica Fiumicini, dopo aver celebrato il matrimonio in comune lo scorso 23 agosto, ha messo in piedi un meraviglioso party proprio questo weekend.

Giulia De Lellis e Veronica Fiumicini, cognomi diversi: ecco perché

Ma come mai Giulia De Lellis e Veronica Fiumicini hanno due cognomi diversi? Le due sorelle hanno dieci anni di differenza.

La mamma di Giulia e Veronica rimase incinta della primogenita ad appena 19 anni con il compagno di allora. In seguito la donna si è rifatta una vita al fianco del padre della De Lellis.

Le due, di fatto, sono “sorellastre”. Hanno la stessa mamma ma il loro papà è diverso.

Nonostante questo, Giulia e Veronica sono legatissime da sempre.

Veronica Fiumicini è anche mamma di due meravigliose bambine: Matilde e Penelope, le famosissime nipotine di Giulia De Lellis che mostra spesso anche nelle sue storie di Instagram.

Al matrimonio della sorella di Giulia c’era anche Giacomo Czerny, l’ex tronista di Uomini e Donne che, per l’occasione, ha lavorato per creare: “qualcosa di pazzesco”, come ha precisato la stessa influencer su Instagram.

Come ben sapete, infatti, Giacomo è un videomaker.

