Giulia De Lellis riesce, con le sue confidenze e risposte, a creare sui social una grande empatia con il suo pubblico. Merito forse dei trascorsi in comune a tante follower o semplicemente del suo carattere schietto. Fatto sta che anche di recente, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, non sono passate inosservate alcune risposte che ha dato in riferimento agli ex fidanzati.

Giulia De Lellis e gli ex: cosa pensa

L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, ha ormai messo da parte le “corna” che in parte le hanno portato fortuna al punto da pubblicare un libro dedicato ai tradimenti subiti da Andrea Damante.

Oggi è felicemente in coppia con Carlo Gussalli Beretta sul quale si è espressa anche sulla convivenza svelando che in realtà già sarebbe in corso:

Ma io e lui viviamo insieme dal giorno zero, non riesce a staccarsi da me!

Spazio poi alle confidenze delle sue follower. Una ragazza le ha detto di aver scoperto che il suo fidanzato avrebbe ancora il contatto dell’ex sul cellulare. Diplomatica e perfetta la replica di Giulia:

Pensa che ha anche dei ricordi con questa, che non potrai mai vedere. Ah, e delle foto, sicuro, da qualche parte. Per non parlare dei loro vecchi discorsi che non potrai ovviamente sapere mai. In sintesi e di base, il tuo ragazzo ha un passato. E pure tu! Quindi? Vivi oggi, ora che sta con te!

C’è spazio anche per le bugie: come scoprire se lui mente? La De Lellis è chiara in merito:

O lo becchi perché hai cu*o! O perché è stupido. Fidati però anche delle tue sensazioni…

Ed ancora c’è chi ha scoperto che il suo fidanzato torna dalla ex:

Scappa, ma con serenità pure…

E chi dopo aver lasciato il suo ragazzo si è innamorata di una ragazza:

Viviamo in un mondo dove ci si innamora delle persone non del sesso, non vedo problema…

Insomma, Giulia: quando ci insegnerai la vita?