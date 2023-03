Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Da settimane gira incessantemente questo gossip smentito, in maniera del tutto definitiva, dall’influencer che attualmente si trova a Londra per lavoro.

“Tra un piantino e l’altro sono arrivata a Londra! Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui…) mi porta a cena nel mio ristorante preferito!”, ha scritto Giulia De Lellis tramite le storie di Instagram.

Successivamente ha postato anche uno scatto al ristorante taggando Carlo Beretta, il suo fidanzato.

Proprio il rampollo ha ricondiviso l’immagine della sua dolce metà aggiungendo un cuore rosso.

E se la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta prosegue serenamente, Andrea Damante e Elisa Visari sarebbero ben oltre la crisi (nonostante i due no abbiano smentito e nemmeno confermato l’indiscrezione).

Il pettegolezzo sul possibile ritorno di fiamma dei “Damellis” era emerso tra le pagine di Chi Magazine. A tal proposito anche FanPage aveva raggiunto Urtis, presente durante una serata a Milano dove presenziava anche l’ex coppia:

La festa si è svolta all’interno della discoteca Redroom di Milano giovedì scorso, durante la settimana della moda. Era stata organizzata per il compleanno di Pietro Tavallini, agente molto noto nel mondo dello spettacolo perché rappresenta diversi personaggi internazionali. Tra i suoi clienti ci sono star del calibro di Paris Hilton, Heidi Klum e Pamela Anderson. Anche per questo le sue feste sono sempre molto ben frequentate. So che con Damante e De Lellis sono molto amici.

Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme.