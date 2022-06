Giulia De Lellis, dopo gli ultimi pettegolezzi del web, è intervenuta in prima persona smentendo una possibile crisi con Carlo Beretta e svelando per quale motivo si mostrano poco insieme.

Avevo fatto mille storie dove vi raccontavo di essere ancora fidanzata. Ora c’è pure questa cosa che non sono più fidanzata. Vi spiegavo che Carlo è uno che rompe un po’, si vergogna, è una persona molto riservata. Ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé.

Instagram ha dei problemi, mi ha stufato un po’. Che cavolo, metto le storie e me le leva o non me le carica, ci metto tre ore per caricarle. Oppure pubblico dei post e le mie amiche non li vedono. Stanno succedendo un sacco di cose strane.