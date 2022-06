Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi? Spunta un solido gesto di coppia: ecco tutta la verità

Sono giorni ormai, che sui social si ipotizza una possibile crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Come ben sapete, nonostante il lavoro dell’influencer sia sempre al centro dell’attenzione, la coppia è molto riservata e centellina le apparizioni online insieme.

Per questo motivo, si è ipotizzata una fantasiosa crisi con tanto di presunte segnalazioni e letti separati. Dopo la smentita della diretta interessata (postando una foto con il suo fidanzato), anche Very Inutil People (una delle fonti più attendibili del web) spazza via questa ipotesi e ci svela un dettaglio a cui quasi nessuno aveva fatto caso.

Carlo Beretta e Giulia De Lellis hanno fatto un tatuaggio di coppia uguale sul braccio con la scritta: “un anno, un mese, un giorno”.

Very Inutil People svela anche il significato:

Cosa può significare? Apparentemente nulla, in realtà è la loro differenza d’età! Un’ulteriore conferma della crisi inesistente: una coppia fragile non si farebbe mai un tatuaggio indelebile!

Ecco la foto:

Gdl perculando il twitter che la voleva già tra le braccia del Dama mentre lei è a Londra con Beretta 🤣 pic.twitter.com/M2ib7eD8hv — Violet (@ladyinviolet__) May 28, 2022

le haters triggerate di GDL possono andare avanti quanto vogliono con le frecciatine ma lei purtroppo per loro sarà per sempre famosa pic.twitter.com/KreirzIltf — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) May 26, 2022