Giulia De Lellis attrice cinema? “Ho studiato recitazione!”, poi parla di Andrea Iannone

Giulia De Lellis oltre ad essere una influencer di successo e una divertente scrittrice (nonostante non abbia mai fatto mistero di avere scritto il suo manuale sulle “corna” assieme ad una scrittrice), da qualche giorno ha debuttato perfino nella recitazione con “Una vita in bianco”, webserie di Witty TV prodotta da Maria De Filippi. Intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ha svelato alcune novità, compresa questa nuova avventura ed anche il suo attuale rapporto con il fidanzato Andrea Iannone.

Giulia De Lellis, svela un dettaglio inedito proprio sulla recitazione:

Intorno ai tredici/quattordici anni ho frequentato dei corsi di recitazione e a quei tempi probabilmente avevo sognato di poterlo fare, ma poi la mia vita, come sapete, ha preso un’altra direzione. Perciò ammetto che avere l’opportunità di cimentarmi come attrice grazie a Witty è stata anche per me una grande sorpresa.