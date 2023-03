Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? Lo scoop è stato lanciato da Fabrizio Corona che annunciava dettagli sull’ultimo numero di Chi Magazine in edicola da oggi: cosa è successo con Elisa Visari e Carlo Beretta? Scopriamo tutti i dettagli.

Da qualche settimana, se non per qualche sporadica “improvvisata” gli scambi social tra Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo si sarebbero ridotti ai minimi termini. La rivista evidenzia anche l’assenza dell’influencer al compleanno di Umberta Gnutti Beretta, mamma del rampollo.

La De Lellis, proprio durante il party della mamma di Carlo si trovava al Superbowl mentre condivideva sui social la canzone Stay di Rihanna.

Brano che i follower più attenti ricordano bene.

Ed infatti Giulia aveva dedicato questa canzone ad Andrea durante la loro ultima esterna, prima di scegliersi a Uomini e Donne.

Il seguito della faccenda croccante lo svela Chi Magazine:

Così per una volta era toccato a lui, a Damante, il ruolo di sottone, invece, che, come sempre, a lei. E, a proposito, passando all’affaire Damante…

E dopo un fidanzamento alla “sarà per sempre” con, allora, Andrea lannone. Oggi Giulia sta con Carlo Beretta, si diceva, che aveva conosciuto nel corso di una vacanza extralusso a Forte dei Marmi dove era giunta, però, in compagnia di Andrea.

I follower ricominciano a sognare. Ricominciano perché, già una volta, Damante e De Lellis erano tornati assieme dopo un tradimento di lui, raccontato per filo e per segno nel romanzo-bestseller scritto da Giulia con Stella Pulpo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (Mondadori – Electa).

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Elisa Visari, attuale fidanzata di Andrea Damante, avrebbe trovato dei messaggi sospetti scambiati proprio con la ex:

Elisa Visari, fidanzata (fino a qualche giorno fa) appunto di Andrea Damante, si è vista lasciare più bagagli che armi l’appartamento dove i due convivevano. Non per sua scelta, pare. Com’è andata?

Come al solito: c’è il caro, vecchio cellulare lasciato incustodito, i messaggini trovati per caso (certo, per caso), la scenata di lei che però non accenna ad andarsene sbattendo la porta. E lui che la invita fuori (e no, non come lei vorrebbe).

Prima però Elisa, che già pensa a quanto ha rinunciato, alla sua carriera di attrice inaugurata con Muccino, per stare con Damante, per fare la coppia social e inseguire i follower…

Prima, però, si diceva, Elisa ha modo e tempo di rendere partecipe Carlo degli scambi trovati sul telefonino.

E Carlo? Non parla, non è esattamente felice come al carnevale di Rio, ma tace. Intanto a Milano c’è la settimana della moda, Giulia salta da una sfilata all’altra finché non finisce a ballare al compleanno di Pietrino, il pierre, agente, designer, Pietro Tavallini.

Il party è nella discoteca Redroom, e magari non ci sono proprio tutti, ma non mancano Tony Effe, Elettra Lamborghini, Lazza, Giacomo Urtis… Che vedono arrivare Giulia con… Andrea Damante.

Dichiarazione d’amore o di guerra? Qui ci va proprio il “‘to be continued”.