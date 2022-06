Giucas Casella fa il tifo per Jessica Selassiè e Barù, il dolcissimo commento: “Sogno di vederli felici insieme”

Giucas Casella è il capo ship dei Jerù, non voglio sentire ragioni. Il maghetto più amato della TV, dopo il Grande Fratello Vip, ha sempre fatto il tifo per Jessica Selassiè e Barù, nella speranza di poter festeggiare il lieto fine con i fan.

Al momento le cose tra Jessica e Barù, almeno dal punto di vista sentimentale, pare non stiano andando dalla parte giusta ma i fan non smettono di sognare (perché quello è gratis e non fa male assolutamente a nessuno).

Anche Giucas ultimamente, ha svelato su Twitter per quale motivo continua a sostenere la coppia, scrivendo un dolcissimo commento:

Ma perché dovrei smettere di crederci? Finché lui è single e lei pure posso sognare di vederli felici insieme? Che male c’è? Faccio qualcosa di illegale? Se poi questo non accade ce ne faremo una ragione. Li ameremo comunque!

Ma perché dovrei smettere di crederci ???? Finché’ lui è single e lei pure posso sognare di i vederli felici insieme ? Che male c’è ??? Faccio qualcosa di illegale ? Se poi questo non accade ce ne faremo una ragione . Li ameremo comunque ❤️ pic.twitter.com/vkz62P2ce8 — #GiucasTeam (@GiusCinelli) June 13, 2022



La tenerezza di Giucas mi ha letteralmente disarmata. E comunque gli vorrei dire che non c’è mai nulla di male quando si parla d’amore.