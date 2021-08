Giovanni Terzi, bravissimo giornalista, scrittore e compagno di Simona Ventura, tramite un video condiviso sul suo account di Instagram ha svelato problemi importanti di salute e, proprio per questo, si è scagliato contro i No Vax.

Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni. Da un anno sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente li sta uccidendo.

Al momento, sono a -40% di capacità polmonare. Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto quanto… Perché la mia situazione è diversa. Ma per ora tutto è sotto controllo.

Se io a causa di un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo. Non dico altro, quindi tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro ad odiare chi si vaccina, non hanno senso. Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare.