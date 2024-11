“E’ un manipolatore!”, tra Giovanni e Federica spunta l’altra: le rivelazioni dell’ex tentatrice – VIDEO

Dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Federica Petagna si è ritrovata nel loft anche il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice e l’attuale frequentazione Stefano Tediosi. Man mano le dinamiche hanno rivelato altre frequentazioni della 20enne.

Giovanni frequentava Federica ma sentiva anche una tentatrice

A quanto pare la gieffina, dopo Temptation Island, oltre a Stefano avrebbe baciato e frequentato anche Antonio Fico e l’ex tentatore Giovanni De Rosa.

Proprio quest’ultimo ha già rilasciato alcune interviste affermando di essersi baciato con Federica. Tuttavia, in queste ore, un video di TikTok condiviso dall’ex tentatrice Raffaella Ligorio, ha svelato nuovi retroscena.

A quanto pare Giovanni, mentre frequentava Federica, aveva anche una frequentazione virtuale proprio con Raffaella:

Io sono stata contattata da Giovanni poco dopo la messa in onda del programma, mi ha giunta su Instagram e abbiamo iniziato a parlare su WhatsApp. Abbiamo iniziato a parlare su WhatsApp per un mese intero, un mese bello pieno, un mese pieno di videochiamate. E pensate un po’, mentre faceva le videochiamate con Federica, magari la mattina, nel pomeriggio dedicava le chiamate a me. Quindi contemporaneamente frequentava e prendeva per il cul* entrambe. Anzi, lui adesso si è mostrato anche ferito perché ha visto che oltre ad esserci lui, chiaramente Stefano, ci sono stati anche altri due ragazzi.

E ancora:

Pensate un po’, abbiamo di fronte proprio un manipolatore. Questo video qui che io sto facendo è un video innanzitutto di sfogo. Lui aspira a questo, non vedeva l’ora, non cercava in tutti i modi di avere la visibilità, ma se può essere la visibilità è bene che le persone sappiano di che persona si tratta, perché lui non è minimamente così come si descrive.

Trovate il video con lo sfogo intero di Raffaella in apertura del nostro articolo.

Lite tra Alfonso e Stefano al GF: spunta Maria De Filippi, la reazione degli altri concorrentihttps://t.co/qV8dWVbjWE#grandefratello pic.twitter.com/hTZPWgKXDM — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 14, 2024

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.