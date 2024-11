Lite tra Alfonso e Stefano al GF: spunta Maria De Filippi, la reazione degli altri concorrenti

Alfonso e Stefano litigano nella Casa del Grande Fratello per Federica. Personalmente di questo “triangolo” m’interessa meno di zero e lo trovo così soporifero che in confronto i Perletti dello scorso anno creavano dinamiche da serie TV Netflix. Ma cosa è successo nella notte?

Lite tra Alfonso e Stefano nel cuore della notte

D’Apice ha attaccato frontalmente il suo rivale per aver pubblicato un selfie con Federica, scatenando una vera bufera. Stefano, quindi ha replicato con fermezza: “Sono scemo? Lo scemo sei tu! Ho pubblicato una foto, mica ci stavamo baciando! Abbiamo due mentalità diverse Alfonso, tu devi rispettarmi. Non mi mento di aver pubblicato quella foto con Federica”.

L’ex fidanzato di Federica ha poi tirato in ballo anche Maria De Filippi e il Grande Fratello: “Non ti sei nemmeno reso conto di aver fatto una stronz*ta? Ti sto facendo notare una cosa che forse non hai notato. Il programma era il programma poi è finito. Quello che succede sui social è quello che decidi tu. Non è venuta ne Maria De Filippi, ne il Grande Fratello a dirti di mettere quella foto. Tu l’hai gettata in pasto ai lupi”.

La reazione degli altri concorrenti

La risposta non si è fatta attendere. Il rivale ha cercato di giustificarsi: “Ho solo condiviso una nostra foto insieme. Chi sbaglia è chi scrive insulti o minacce”. Ma la vera bomba è arrivata con le rivelazioni sui presunti flirt: “Lei non mi diceva che la stavano offendendo. Lei non mi ha raccontato questo. Al massimo mi diceva ‘mi scrive il calciatore, mi scrive quest’altro'”.

E mentre Alfonso e Stefano discutevano, la regia del GF ha inquadrato gli altri concorrenti che ascoltavano attentamente la discussione nel cuore della notte tra sbigottimento e curiosità.

“non ti sei nemmeno reso conto ca e fatt na strunzat”

“no”

“e allo si scem over stefn” QUEL TOCCO NAPOLETANO ADORO. comunque alfonso che uomo che sei,lui che continua a difendersela e proteggerla,cosa che avrebbe dovuto fare stefano e no dalla in pasto ai lupi.#grandefratello pic.twitter.com/57y2zWhaSU — Suavefiore (@suavefiore) November 14, 2024

La scheda di Alfonso

Alfonso D’Apice, 25enne direttore di un locale che organizza eventi, è diventato noto al grande pubblico con la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, dove è entrato con la fidanzata Federica Petagna, ventenne napoletana, alla quale è stato legato per ben 8 anni. Federica scrive a TI per capire se la loro relazione possa migliorare vista la gelosia di Alfonso, che non le consentiva di vivere liberamente la sua giovanissima età. Durante il programma, Federica si avvicina molto ad un altro protagonista, Stefano. I due fidanzati, però, decidono di dare una seconda chance al loro amore, si chiariscono ed escono insieme dal programma. Dopo pochissimi giorni, però, Federica lascia Alfonso, il quale sospetta subito che ci sia lo zampino di Stefano. Alfonso, ancora innamoratissimo, non sta vivendo bene la decisione della sua, ormai ex, fidanzata.