Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7. Il costumista ed esperto di look, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha deciso di fare una richiesta molto particolare ai fan.

Tanti mi scrivere degli aerei. Non mandatemi aerei! Uno perché gli aerei inquinano e se volete spendere fate una donazione, anche di un euro, a qualunque associazione per la ricerca, che è tanto più utile, grazie! Adesso facciamo rumore! Spero di rivedervi tutti il più tardi possibile.

Ciao Amici, tra qualche ora mi toglieranno il telefono, seguitemi al GF Vip spero di farvi conoscere tante cose di me che ancora non conoscete oltre a farvi ridere, sognare e riflettere. Mi raccomando, facciamo tanto rumore.

Favoloso Ciacci che in maniera preventiva escogita questo trucchetto qualora non dovesse ricevere nessun messaggio aereo… adoro!

Amic*, ovviamente si scherza. Donate alle associazioni ufficiali e fatelo con criterio. State alla larga dalle “catene” e le raccolte fondi della rete aperte da sconosciuti con secondi fini, mi raccomando!

Come dichiarato dallo stesso Vippone tra le pagine del settimanale Chi, il suo intento è quello di aiutare nel corso del reality a combattere lo stigma sociale che affligge i malati di HIV:

Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi un grande stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con grande chiarezza. Come occorre dire che l’hiv riguarda tutti, al di là degli orientamenti sessuali di ciascuno.

A proposito della sieropositività di Giovanni Ciacci è intervenuto anche il padrone di casa del reality che ha svelato un retroscena sul motivo per il quale proprio lui è stato annunciato per primo:

Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna hanno capito che non c’è ragione di avere paura.