Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, il conduttore e direttore artistico della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. La loro è una storia d’amore lunga 20 anni culminata con il matrimonio (il secondo per Amadeus) e la nascita del figlio José Alberto. Presenza imprescindibile nella vita privata e professionale del conduttore, è stata presente e costantemente al suo fianco in uno dei momenti più bui della sua vita.

Chi è Giovanna Civitillo

Chi è davvero Giovanna Civitillo, nota per essere la moglie di Amadeus? Ballerina e showgirl, Giovanna ha deciso di dedicarsi soprattutto all’amore ed alla famiglia. Originaria di Vico Equense, in provincia di Napoli, è nata il 9 settembre 1977. Gli studi nella danza e la partecipazione a vari concorsi le hanno aperto le porte del mondo dell’arte e dello spettacolo. In tv ha preso parte nei panni di ballerina a programmi come Unomattina e Macao ma anche Fantastica italiana nel 1997, Carramba! Che sorpresa nel ’98, Beato tra le Donne ’99, Domenica In nel 2001.

La sua presenza in tv al fianco di Amadeus ha spesso acceso la polemica (sterile). Le edizioni del 2020 al 2021 del Festival di Sanremo condotte dal marito, l’hanno vista protagonista come inviata dei programmi Rai. A causa delle polemiche lo scorso anno Giovanna ha seguito la kermesse dalla prima fila. Ma a Sanremo 2023 Giovanna Civitillo torna a essere inviata de La vita in diretta. In barba alle polemiche.

L’amore per Amadeus ed il figlio José

In una recente intervista alla trasmissione Verissimo, Giovanna Civitillo si è raccontata a cuore aperto, parlando della ‘scossa’ con Amadeus che ha contribuito a cambiarle la vita. Fu un balletto, infatti, a far scattare la scintilla tra i due. Uno gioco di sguardi che contribuì a rendere reale il colpo di fulmine:

Non me lo aspettavo, ma è nato l’amore con la A maiuscola. Ero molto timorosa e rispettosa dei ruoli, ma con lui mi sono sciolta. Amadeus mi ha inviato un bigliettino per bere un caffè insieme. Lavoravo a “L’eredità”, il programma Rai al tempo condotto proprio da Ama. Io ho accettato e, riaccompagnandomi a casa, ha provato a baciarmi. Al momento, mi sono tirata indietro, ma poi ci siamo rivisti ed è nata la nostra storia. Con lui ho conosciuto l’amore vero.

Dopo quell’incontro in tv è nato il loro amore che va avanti ormai da 20 anni, come se fosse il primo giorno. Un amore che si è consolidato nel tempo:

Anche quando siamo lontani, condividiamo tutto. Ci sono stati momenti bui nella carriera di Ama e ho ammirato ancora di più la sua forza, ricominciando da capo. Ci siamo dati all’ippica. Il contatto con la natura ti fa staccare e vivere un’altra dimensione. Questo ci ha ricaricato e unito ancora di più. In quel momento di magia è nato anche José.

Ed a proposito del figlio José: