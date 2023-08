Ginevra Lamborghini in vacanza con “scucugnu”: gogna social per l’ex del GF Vip

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono subito piaciuti appena hanno messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica di lei, l’ex di Belen ha oggettivamente perso “smalto”, continuando a pensare alla sorella minore di Elettra.

Ginevra Lamborghini in vacanza con l’ex fidanzato

Una volta fuori dalla Casa, Antonino e Ginevra hanno fatto impazzire i fan con un bacio a favore di camera e l’inizio di una frequentazione finita dopo poco:

Siamo rimasti amici, come alla fine siamo sempre stati. C’è sempre stato quell’affetto che ci legava. – ha dichiarato la Lamborghini intervistata da Casa Chi – Forse le cose dovevano andare così. Abbiamo cominciato questa ‘amicizia’, poi dopo… io sono una persona che se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Se devo pensare a una cosa seria non è da me. Sono più per il vedere come va e poi a un certo punto si decide se andare avanti o fermarsi. La Lamborghini forse per lui non era la macchina giusta. Siamo in buoni rapporti anche se non ci sentiamo, perché ognuno ha la sua vita. Ma comunque chi lo sa. Mi lascio sempre molto aperta io.

Nel corso dei mesi si è vociferato moltissimo, tra presunte indiscrezioni e il video dell’ex fidanzato che diceva una presunta verità bomba a favore di camera (che potete recuperare qui) che aveva generato pure un botta e risposta.

E se il rapporto tra Ginevra Lamborghini e Edoardo Casella (il famoso “scucugnu” del GF Vip) sembrava essersi esaurito, l’indiscrezione di Deianira rimette tutto in discussione.

Ginevra è stata beccata in vacanza proprio con il suo ex, venendo letteralmente investita da una lunga serie di insulti social ed articoli denigratori e sessisti.

Ginevra e Antonino non hanno mai confermato le indiscrezioni (certo, non le hanno nemmeno smentite) sul possibile ritorno di fiamma segreto.

Questo significa che, dietro ad un gossip ed un pettegolezzo solo per creare hype, shitshorm e follower in aumento, nessuno conosce la verità se non i diretti interessati.

E aggiungo, fino a prova contraria, se un uomo (in questo caso Antonino) cerca di “proteggere” una donna con il silenzio social è esattamente quella brava persona di cui avevate stima ai tempi del reality show, quindi bene così.

Tuttavia, l’ennesima gogna pubblica per Ginevra Lamborghini è così too much che mi annoia anche scriverne.