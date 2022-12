Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver confermato di frequentare un altro ragazzo fuori e aver detto che con Antonino Spinalbese difficilmente potrebbe esserci qualcosa fuori, la produzione del reality ha lo stesso spinto l’acceleratore su questa dinamica.

Ginevra Lamborghini torna al GF Vip dopo la squalifica

“È già due volte che vado nella Casa per fare dei saluti” comincia Ginevra lasciando intendere di essere pronta a tornarci. Questa volta, però, non solo per un breve intervento: “Una vacanzina dentro la Casa me la farei” ha affermato ancora in diretta.

Ebbene sì, avete capito bene: nella puntata di lunedì 12 dicembre Ginevra Lamborghini tornerà nella Casa più spiata d’Italia come ospite per una settimana, pronta a risolvere tutti i conti in sospeso con i suoi ex coinquilini, Antonino Spinalbese primo tra tutti.

“Non vediamo l’ora di vedere come reagirà Antonino” ha commentato Alfonso, curioso di scoprire quale piega prenderà il loro rapporto.

Cosa ne pensate?

Dopo la diretta la Lamborghini ha commentato a caldo, eccovi il video a seguire (ma anche in apertura):