Quella di Ginevra Lamborghini è stata una squalifica particolarmente amara, a causa di una frase infelice ed inopportuna riferita a Marco Bellavia. Per lei il GF Vip non ha avuto pietà, squalificandola senza possibilità alcuna che potesse essere il pubblico tramite televoto a decidere sul suo destino.

A distanza di alcuni giorni dalla sua uscita dalla spiatissima Casa di Cinecittà, Ginevra Lamborghini è tornata attiva sui social ed oltre ad approdare su Twitter ha risposto anche ad alcune domande dei suoi follower su Instagram.

Ginevra ha ringraziato per il supporto ed ha svelato come sta dopo la squalifica:

Vengo da quattro giorni molto tosti e difficili dove ho letteralmente passato le pene dell’inferno ma è grazie a voi che mi sostenete e mi mandate tanto amore. Siete la luce in fondo al tunnel.

La Lamborghini ha svelato di ricevere ancora commenti carichi d’odio ed ha annunciato l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera. A proposito degli ex inquilini, ha ammesso di seguirli tutti i giorni ed ha svelato se sarà o meno in studio.

Infine è tornata a parlare di Marco Bellavia ed ha rivelato se ha avuto finora modo di sentirlo (video in apertura):

Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco. Non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile. La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo. Di potergli parlare, poterlo abbracciare e cercare di superare insieme questo brutto momento che sta attraversando. Io gli sono vicina.