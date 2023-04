L’amicizia tra Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, nata nella Casa del GF Vip 7, a quanto pare continua anche a telecamere spente. Nelle ultime ore i due ex Vipponi hanno postato alcune Instagram Stories che testimoniano la loro vicinanza (video in apertura), ma soprattutto la voglia di condividere momenti insieme.

Ginevra Lamborghini e George Ciupilan: la loro amicizia all’ombra di Antonino

Dopo le ammissioni di George a Verissimo, in cui svelava la sua cotta per Ginevra, il sospetto è che la loro vicinanza sia legata a qualcosa in più di una semplice amicizia. In realtà pare proprio che la loro frequentazione sia del tutto disinteressata.

Alla trasmissione di Canale 5, l’ex concorrente de Il Collegio tuttavia aveva ammesso:

All’inizio del programma c’era una ragazza che mi piaceva, Ginevra. Mi piaceva, sì. Solo che lei aveva in corso il flirt con Antonino e non volevo intromettermi. Ho deciso di fare due passi indietro.

E’ possibile che adesso che Antonino sembra essere per la Lamborghini un capitolo ormai chiuso, Ciupilan abbia deciso di fare un passo avanti? Per il momento sembra avere la meglio la loro amicizia, ma l’ombra di Spinalbese resta, almeno per i fan dei Gintonic che proprio non riescono a farsene una ragione.

Mamma mia ma basta,Antonino e Ginevra non sono più niente….

Ginevra fa quello che cavolo vuole come lui li può fare….basta rompere le scatole perché George scherza con gin o viceversa,oppure si abbracciano ecc…. — Lorenzo Marino (@Lorenzo90929205) April 11, 2023

No Vabbè la gente sta veramente male. Non capisco cosa interessa agli altri cosa fa Ginevra o George. Ma perché nn si fanno una vita e li lasciano in pace. ,qst disagiati — Milly (@milly_2114) April 11, 2023

Ma quaie amicizia , che a George piace Ginevra, io vedo più malizia qua che tra Antonino e Carolina che tra l altro solo una volta si sono visti e non erano soli — Alfonso Ruggiero (@Alfonso61653433) April 11, 2023