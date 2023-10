Ginevra Lamborghini, ex del Grande Fratello Vip e attuale concorrente di Tale e Quale Show, ha svelato di essere ufficialmente fidanzata con Edoardo Casella, facendo delle precisazioni sul loro rapporto intervistata dai colleghi di Novella 2000.

Sono fidanzata e molto felice. Lui si chiama Edoardo, è di Bologna come me ed è la persona che frequentavo prima di entrare nella Casa del Gf. In realtà a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c’era una relazione consolidata e non si può dire che stavamo insieme.

Ci stavano conoscendo. Una volta finita quell’esperienza ho lavorato tantissimo e ho avuto modo di riaprire il mio cuore soltanto quando sono tornata nella dimensione della normalità, prima dell’estate. Lui si è fatto risentire e semplicemente mi ha detto “Perché non ci riproviamo davvero?”. E io ho detto sì. In queste settimane è a Roma con me e ora è il mio primo fan per questa nuova avventura.