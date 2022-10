Ginevra Lamborghini, ospite a Casa Chi, ha parlato del suo rapporto con Antonino Spinalbese, specie dopo il loro ultimo confronto al Grande Fratello Vip. La cantante di “Amami davvero” ha parlato pure della crisi con il fidanzato: è dovuta all’ex di Belen?

Antonino è per me una persona con la quale ho cominciato un rapporto unico. E’ stata la prima persona al GF Vip con la quale ho instaurato un rapporto immediato di empatia.

Ginevra Lamborghini ha svelato se la crisi con il suo fidanzato avrebbe qualcosa a che vedere con Spinalbese:

No, Antonino non c’entra niente. Io l’ho incontrato prima di entrare al GF Vip ed ha uno stile di vita diverso dal mio, lontano dalle telecamere. Anzi, è un po’ eremita. E’ stata una scommessa per me perché venivo fuori da una relazione piuttosto lunga.

Gli ho voluto dare una possibilità ma ci siamo vissuti poco prima della Casa. Dopo sono iniziate a comparire un po’ di problematiche di coppia proprio perché ci siamo ancora vissuti e conosciuti poco.

Non so se queste cose saranno positive oppure ci faranno pensare di non essere compatibili. Ci rispettiamo tanto e lui mi capisce ma non sappiamo ancora da che parte andremo a finire.