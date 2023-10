L’attrice Jane Alexander, nata da padre inglese e madre croata, è legata sentimentalmente a Gianmarco Amicarelli. Dopo diversi anni insieme, la loro relazione era entrata in crisi dopo la partecipazione dell’attrice al Grande Fratello Vip. Qui aveva conosciuto Elia Fongaro con il quale aveva avuto un breve flirt.

Solo dopo la frequentazione di Elia, giunta al capolinea, Jane Alexander ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Amicarelli. Alla trasmissione Oggi è un altro giorno, l’attrice ha ammesso:

Non ci siamo reinnamorati, non ci siamo innamorati. Avevo preso una sbandata, poi ci siamo ritrovati. Ho capito che era l’uomo per me perché ho scoperto che lui mi dava tanto… è stato molto bravo a parlare con me, a spiegarmi delle cose, a dirmi che sarebbe cambiato ed in alcune cose è stato così. Poi anche io sono cambiata.