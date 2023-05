Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 andata in onda eccezionalmente di martedì,ha fatto il suo debutto Gian Maria Sainato nei panni di un nuovo naufrago. Il modello ed ex volto di Riccanza gareggerà in coppia con Pamela Camassa.

Gian Maria Sainato all’Isola: il commento di Claudio Sona

La partecipazione di Gian Maria Sainato all’Isola non è stata una grande sorpresa per i telespettatori, poiché un piccolo spoiler era emerso nel corso della presentazione della nuova edizione del reality a Verissimo.

Tuttavia, a restare particolarmente sorpreso è stato invece un ex tronista di Uomini e Donne, Claudio Sona, conosciuto nel 2016, in occasione del primo trono gay del programma. Attraverso le sue Instagram Stories (il video in apertura), Sona ha commentato così la presenza di Gian Maria in Honduras:

Questa cosa vi farà un po’ ridere. Ieri sera quando sono tornato da Milano, ho acceso la tv mentre mangiavo e ho guardato un pezzo di Isola. A un certo punto mi compare davanti questo Gian Maria che deve essere un nuovo concorrente. Ho pensato: “caz*o chi non muore si rivede. Questo è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Voleva a tutti i costi far parte di un reality, di un programma televisivo e alla fine ce l’ha fatta. Ha inventato storie sul mio conto, ma anche sul conto di altri. Ha inventato flirt, ha rilasciato dichiarazioni falsissime a tanti giornali e così via. Però alla fine ha raggiunto il suo obiettivo. L’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso è che mi dico perché devono chiamare questi personaggi che vanno a diffamare le persone. Vorrebbero distruggere magari la strada di alcuni e poi ce li ritroviamo belli e buoni in questi programmi. Vabbè secondo me, poi sarò un po’ pessimista ma durerà poco.