Giaele De Donà in crisi con il marito Bradford Beck? Spuntano dei commenti particolari

Giaele De Donà è in crisi con il marito Bradford Beck? Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, l’influencer è tornata serenamente tra le braccia della sua dolce metà ma, proprio in queste ore, sarebbero emerse delle criticità.

Rispondendo ad alcune domande dei follower, Giaele ha svelato di non sapere quando rivedrà il marito: “Quando vedrò Bradford? Non lo so. Ha preferito passare il Natale a Los Angeles con la sua famiglia”.

giaele e antonino rimasti soli durante le vacanze e hanno deciso di farcelo sapere lo stesso giorno pic.twitter.com/sdovEZELOK — diletta (@dilettashampoo) December 26, 2023

Successivamente, rispondendo anche ad un altro commento online di un utente che le aveva fatto notare la mancanza della fede al suo dito, la De Donà ha replicato:

Ho tolto la fede? Grande osservatore.

Giaele e Brad non potete farmi questo io ho il cuore spezzato!! Fate pace #gioiellers pic.twitter.com/GkDkqovonl — (@umb____) December 30, 2023