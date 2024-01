Giaele De Donà e Bradford Beck si sono lasciati. Dopo settimane di indiscrezioni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha confermato la notizia tramite un video che trovate in apertura del nostro articolo,

I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti. A momento debito magari ne parlerò, adesso non è il momento. Vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta.

Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi come sono sempre stata. Ed anche perché la nostra storia è stata pubblica, quindi penso sia giusto arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi l’avevano già capito.

Anche se non l’avevo detto ma in molti di voi l’hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse.

Non avrei mai voluto fare questa storia ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento. Anche perché ho letto dei commenti davvero esagerati e inopportuni proprio per il momento così delicato.

