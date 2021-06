Giacomo Czerny e Martina Grado sono più innamorati che mai. La loro intesa dopo Uomini e Donne prosegue sia mentalmente che fisicamente. Ecco perché, durante una diretta Instagram con Samantha Curcio e Alessio Ceniccola hanno svelato alcuni retroscena bollenti ed hanno parlato pure di Temptation Island.

Lui mi fa nel complesso. Ho detto davanti a tutti che mi faceva se**o. Non c’è una caratteristica in particolare. Nel complesso è un gran gnocco”, ha ammesso Martina Grado senza troppi giri di parole.

Poi l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato un paio di retroscena bollenti:

Durante un bacio in esterna ero ‘molto felice’ in certi punti. Ho detto a Martina che doveva andare via perché non potevo alzarmi altrimenti si sarebbe visto tutto… la situazione era quella, ci siamo capiti.

Vi racconto un aneddoto. Nel momento in cui siamo rimasti chiusi fino alla messa in onda della scelta, ci siamo conosciuti. Un giorno c’era il Milan e non me l’ha fatta guardare. Lei si è messa di fianco a me per guardare la partita, solo che lei girava in mutande per casa. Io non riuscivo a veder la partita. Seguivo altri palloni. La prima notte siamo andati a letto alle 5.30.