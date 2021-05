Giacomo Czerny e Martina Grado verso Temptation Island? Secondo ciò che riportano i colleghi di Blasting News potrebbe esserci seriamente questa possibilità dopo la scelta di Uomini e Donne.

Secondo i fan Czerny potrebbe già essere in procinto di lavorare nella redazione di Maria De Filippi, ma non è da escludere una sua partecipazione a Temptation Island con la compagna oppure molto più semplicemente una vacanza al mare tra innamorati.

Stando a quando riporta un blog di Gossip, l’ultima coppia che si è formata negli studi di U&D starebbe per raggiungere la Sardegna a breve. Una fan, infatti, sostiene di aver ricevuto questa informazione direttamente da Giacomo e Martina, il tronista e la corteggiatrice che si sono fidanzati poche settimane fa nel dating-show.

Questo ciò che riporta Blasting News. Restiamo quindi in attesa di scoprire altre croccanti informazioni ulteriori in merito: a voi piacerebbe rivederli a Temptation?

Ritrovarci completamente soli è stato un mix di stupore e curiosità. Appena si sono spente le telecamere ci siamo guardati, abbracciati e abbiamo realizzato che tutto questo non era un sogno. Non vedevamo l’ora. Ci siamo scambiati i numeri e sui nostri telefoni siamo Marti con un cuore e G. con un cuore nero. Il nostro è amore, e non abbiamo paura di dirlo.