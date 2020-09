GF Vip, Myriam Catania: “Anna Tatangelo non so chi sia… è una che si veste di merd*?”

Ironizzano su Myriam Catania associandola ad una Courtney Love italiana con il look di Anna Tatangelo ma lei non sa bene chi sia facendo uno scivolone. L’attrice nella Casa del Grande Fratello Vip si sta facendo valere per trasparenza e singolarità ma, proprio nelle ultime ore, ha letteralmente fatto infuriare i fan di Lady Tata.

Ma perché, come si veste Anna Tatangelo? È un po’ nuda? Quindi mi vesto di merd*… Non ce l’ho presente… Ora non so bene, mi sembra che sia una napoletana non estremamente elegante. Mi dispiace perché io ci tengo molto alla moda.

“Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo”, questo il tweet condiviso dall’account Twitter del Grande Fratello Vip.

Successivamente, i concorrenti della Casa del GF Vip hanno fatto notare a Myriam che la Tatangelo in realtà viene da Sora, nel Lazio. La doppiatrice ha ribadito di non conoscerla ed anche Dayane Mello ha confidato di non sapere chi sia: “E’ un’attrice?”, ha domandato.

Qualcuno sul web ha addirittura apostrofato come razzista l’uscita: “una napoletana non estremamente elegante”. Attualmente Anna Tatangelo non si è espressa in merito i suoi fan, invece, si sono particolarmente rammaricati per l’accaduto, vedremo se Alfonso Signorini stasera ne parlerà.

