Maurizio Costanzo nel corso delle varie edizioni del GF Vip è spesso stato molto critico nei confronti dei vari Vipponi. Ed anche quest’anno non è stato da meno. Il suo parere sui concorrenti attualmente nella spiatissima Casa di Cinecittà lo ha reso noto nella sua rubrica tenuta su Libero. Al quotidiano ha spiegato ciò che ha percepito in queste prime settimane, tra pianti, eliminazioni e varie sofferenze.

Non è mancato il rimprovero di Maurizio Costanzo nei confronti degli attuali concorrenti del GF Vip, ripercorrendo quelli che sono stati i momenti salienti del reality condotto da Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto a Libero:

Voglia di creare protagonisti. In questo, la televisione, in ogni parte del mondo è maestra. Mi viene in mente pensando a Marco Bellavia, uscito con problemi dal Grande Fratello Vip. Ma, a seguire, il protagonismo diventa tale anche per Giovanni Ciacci, solo per aver insultato Bellavia. Quest’anno, vedo sofferenze nei partecipanti al Grande Fratello Vip ed è normale chiedersi: ma chi ve lo ha fatto fare se tutto questo, oltretutto, vi crea problemi? Sono domande senza risposta e, probabilmente, anche senza senso. Ho visto un giovanissimo piangere, ho visto un atleta ugualmente piangere perché ha visto, credo, la foto del figlio. Perché i telespettatori devono assistere al pianto altrui? Forse per il vecchio detto: “Mors tua, vita mea”.

Costanzo ha poi fatto una sua analisi personale su quello che era la tv di un tempo e su colui che è stato uno dei grandi maestri del nostro piccolo schermo, ovvero l’indimenticato Mike Bongiorno:

A proposito di televisione che crea protagonisti, bisogna aggiungere che ne crea anche di sbagliati. I primi nomi che mi vengono alla mente sono Wanna Marchi e sua figlia, ma, per carità, non sono l’unico esempio. Il problema è che si vive in maniera sbagliata la popolarità televisiva. Si pensa di essere in carriera come Mattarella e tutti sanno che non è così. Si fa televisione per divertimento, per piacere di esserci e spesso per giocare. Il maestro di tutti è stato Mike Bongiorno con il suo “Allegria!”. Se ci pensate, negli anni nei quali lui ha lanciato questa parola, non poteva sapere di quanta allegria avremmo avuto bisogno negli anni a seguire.