“GF Vip 7? Antonella e Oriana da non imitare”: ex Vippone deluso dall’edizione svela con chi non andrebbe mai d’accordo

E’ trascorso poco più di un anno dalla finale della passata edizione del GF Vip che vide arrivare Davide Silvestri ad un passo dalla vittoria, alle spalle di Jessica Selassié. L’attore ed ex Vippone è intervenuto oggi in occasione di una nuova puntata di Casa Pipol.

Davide Silvestri commenta l’edizione del GF Vip 7

Davide Silvestri si è a lungo raccontato e tra le altre cose ha anche commentato l’attuale edizione del GF Vip che volge al termine:

Per questioni di tempo non ho seguito tantissimo il GF Vip. La finale era il mio sogno, non lo nascondo, sognavo di spegnere le luci, era il mio obiettivo e ce l’ho fatta per fortuna. Quest’anno per quel poco che ho visto sono rimasto molto deluso perchè si dà molto spazio alla non-arte. Quello che vedo è da non imitare sia nel linguaggio che negli atteggiamenti.

Incalzato dai conduttori, Silvestri ha spiegato chi sarebbero i Vipponi che non andrebbero imitati:

Quello che si vede di Antonella, il linguaggio che si vede di Oriana, gli atteggiamenti di quasi tutti tranne, mi è dispiaciuto molto per George Ciupilan perchè mi ci rivedevo molto in lui e sono contento che dentro c’è la Miconi che non ha fatto tanto spettacolo. Ma se spettacolo significa cattivi esempi o cattivo linguaggio, troppo esagerato solo per fare show, allora quello va a toccare ciò che non è più arte. In televisione comunque si parla di arte e messaggi e io non ho visto nessuno dei due da parte di nessuno dei Vipponi.

Incalzato da Amedeo Venza, l’ex Vippone ha svelato cosa avrebbe cambiato del suo percorso al GF Vip e con chi, dell’attuale edizione, avrebbe legato o meno:

Del percorso che ho fatto cambierei il fatto che porterei via subito Alex Belli, lo terrei di più con me anche se so che ha fatto il suo gioco. Non gli avrei dato modo di continuare quella storia non storia ma gli avrei detto di divertirci di più oppure lo avrei nominato subito. Nella Casa di questo GF Vip non andrei assolutamente d’accordo con Antonella per i modi e gli atteggiamenti che ha, lei in primis. Invece sarei andato d’accordo con Milena sicuramente e Ciupilan.

Ma con chi è rimasto in contatto della sua edizione?