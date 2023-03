Il web chiede l’espulsione di Edoardo Tavassi ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip che andrà in onda il prossimo 3 aprile sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: per quale motivo? Il suo comportamento nei confronti di Micol Incorvaia.

Se Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro sono usciti per aver “trattato male” Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, il web chiede a gran voce lo stesso provvedimento nei confronti di Tavassi.

Stanotte, per colpa di un gioco “finito male” (il fratello di Guendalina non ha saputo rispondere ad alcune domande sulla fidanzata), Tavassi si è infuriato con Micol chiamandola anche “sfig*ta”:

Io esco dalla porta rossa stasera. Perché? Sei proprio una povera sfig*ta. Sei una povera sfig*ta, non te ne frega un cazz* e questa è l’ennesima dimostrazione.

Io mi segno tutto, vai tranquilla. Detto questo vai avanti così… non me ne frega un cazz* né del GF Vip né della finale del cazz*, fai quello che ti pare… Vai a vincere il GF, fallo vincere a Oriana, cerchi di buttarmi giù! Vai a ingigantire, a fare i film, a parlare con Giaele, in confessionale. Ciao. Stai a fa’ proprio apposta. È tutta la sera, che figura di merd* che mi hai fatto fare! Brava… ma vattene a ‘fancul*.