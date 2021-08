La storica dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, potrebbe essere pronta al grande salto, almeno per quanto concerne il suo futuro televisivo. A quanto pare la presenza nel dating show di Maria De Filippi che tanto l’ha resa celebre sarebbe ora sempre più in bilico. Dopo 10 anni, infatti, la nota e discussa dama, antagonista di Tina Cipollari, potrebbe voltare pagina ma restando sempre a Mediaset.

Gemma Galgani, da Uomini e Donne a La Talpa?

A lanciare l’indiscrezione è il sito Comingsoon.it secondo il quale Gemma Galgani potrebbe presto decidere di dire addio a Uomini e Donne per approdare in un altro show, in qualità di concorrente de La Talpa, il format che tornerà su Canale 5 nella prossima stagione tv.

Al momento non ci sarebbe nulla di certo ma proprio grazie alla schiera di fan che negli anni la dama si è guadagnata in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne, potrebbe regalare grandi soddisfazioni nella nuova edizione de La Talpa, che torna dopo diversi anni di assenza.

Il ritorno de La Talpa era stato confermato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset ed è atteso per il 2022, ma ad oggi non ci sarebbero altre informazioni circa il conduttore o il cast, sebbene Paola Perego, conduttrice storica del programma, a Chi aveva fatto recentemente sapere di essere dispiaciuta all’idea di lasciare lo show nelle mani di qualcun altro.