Che fine ha fatto il gatto di Nino Frassica? “Ormai siamo nelle mani di chi ha in ostaggio Hiro”, scrive l’attore sulla pagina ufficiale Instagram. Ma cosa è successo in dettaglio? Ecco il riassunto dell’intera faccenda.

Hiro, il gatto di Nino Frassica, è sparito a Spoleto mentre l’attore era impegnato nelle riprese di Don Matteo. Nonostante la ricompensa di 5mila euro e l’intervento dei cani molecolari, del micio non vi è traccia.

Secondo la moglie Barbara Exignotis, il felino è scomparso per colpa della vicina:

Ha buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro. A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni. Intanto vi ringrazio per il supporto.

Poi l’appello di un giorno fa condiviso sul profilo ufficiale di Nino Frassica:

Per il momento siamo collocati in un appartamento della produzione di Don Matteo in via Gianfilippo Leoncilli, civico 22. Il citofono è quello bianco senza nome. Vi prego citofonate, mettete Hiro dentro e chiunque voi siate ve ne saremo grati in eterno.