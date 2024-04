Fuorionda di Salvini su Fedez a Belve: “Mi hanno detto che…”, la reazione del rapper

La prima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai2, è già partita col botto. Il primo appuntamento in onda ieri 2 aprile, ha visto tra gli ospiti in studio anche Matteo Salvini. Qui però ci concentriamo su un fuorionda inaspettato che ha coinvolto il viceministro e che sta facendo particolarmente discutere sui social.

Fuorionda di Salvini su Fedez a Belve

Nel fuorionda in questione, Salvini cita Fedez parlando con la padrona di casa. Un dietro le quinte che però è finito nel montaggio come clip finale. Il leader della Lega avrebbe potuto parlare di tutto, ed invece sembra essere incuriosito proprio dall’ex marito (o presunto tale) di Chiara Ferragni.

L’interesse di Salvini è infatti legato alle indiscrezioni sulla registrazione di Fedez, durante la quale, secondo AdnKronos, il rapper sarebbe scoppiato a piangere parlando dei figli e di Chiara Ferragni. Nella clip in questione si vede l’ospite nell’atto in cui sta per essere congedato dalla Fagnani.

“Ma come è andata con Fedez? Mi hanno detto che hai fatto Fedez? Era incaz*oso? Mi hanno detto che…”, dice il politico, mentre mima il gesto dei fuochi di artificio, lasciando intendere che ci sarebbero state scintille. La conduttrice si è limitata a dire che sarebbe stata una bella intervista, senza svelare niente di più.

Il video è stato condiviso successivamente anche dallo stesso Fedez, che sentendosi chiamato in causa dall’uomo con il quale ha spesso e volentieri avuto battibecchi (social e non solo), ha replicato divertito:

Ma che ti hanno detto?

A questo punto non ci resta che sintonizzarci il prossimo martedì per capire se, come anticipato da Salvini, ci sarebbero state davvero le scintille mimate da Salvini nel suo fuorionda.