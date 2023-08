“La frisella di Belen”, e Tiberio Timperi non ce la fa a trattenere le risate, scompisciando letteralmente in diretta tv durante la puntata di Uno Mattina Estate. Ma cosa è successo? Ecco come una notizia dello scorso anno torna in auge in queste ore facendo ridere in maniera incontrollata il conduttore.

“La frisella di Belen” fa ridere Tiberio Timperi

Cosa abbia fatto ridere a crepapelle Tiberio Timperi in diretta tv, al punto da non riuscire a trattenersi continua a restare un mistero. Evidentemente l’espressione “la frisella di Belen” usata dal giornalista Domenico Marocchi, ha sollevato nella mente del conduttore immagini comiche (non sappiamo se legate alla frisella o a Belen).

Io, da salentina doc, la frisella la conosco bene e la gusto soprattutto nel periodo estivo, ma vi giuro che nel nominarla o nel mangiarla non provoca in me la stessa reazione goliardica che ha avuto il volto di Uno Mattina Estate.

Suppongo quindi che a destare le risa di Timperi possa essere stata la showgirl argentina, o il suo clamoroso errore, quando lo scorso anno, in vacanza al mare, postò alcuni scatti di una fetta di pane con tonno e pomodorini chiamandola appunto frisella.

Fatto sta che Marocchi non sarebbe riuscito neppure a finire la non-notizia, che ci ha pensato il conduttore a frenarlo scoppiando a ridere fino alle lacrime, evidentemente atterrato dal doppio senso involontario del giornalista.