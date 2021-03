Franceska Pepe nella Casa del Grande Fratello Vip ha avuto un rapporto di odio e amore con Tommaso Zorzi. Il rampollo dopo aver vinto il reality show è entrato a far parte della famiglia de L’Isola dei Famosi, nel ruolo di opinionista.

La Pepe, intervistata su Radio Gossip News Italia da Turchese Baracchi, ha parlato del nuovo ruolo di Tommaso Zorzi dopo il GF Vip, affermando di trovarlo diverso da come appariva dentro la Casa:

Queste le parole di Franceska che ha anche raccontato che fine ha fatto dopo il GF Vip:

Sto cominciando un nuovo inizio. In studio sinceramente non ero organizzata, avevo anche altre trasmissioni, io abito in Toscana, il fatto di dover andare a Roma era stressante.