Francesco Oppini ha ritrovato l’amore e si mostra su Instagram con la sua dolce metà. Dopo la fine della storia con Cristina Tomasini, alcune segnalazioni social hanno mostrato il profilo della misteriosa ragazza bionda a casa dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip con il suo gatto.

Francesco Oppini presenta la nuova fidanzata: la foto social

Interpellato da the pipol gossip lo scorso giugno, Oppini è rimasto sul vago affermando di non voler dare in pasto la sua vita privata ai social: “Sinceramente? Non voglio rispondere a questa domanda. Non voglio dire nulla che riguardi il gossip. Basta! Davvero, non voglio parlarne. Il mio ‘Grande Fratello’ è finito. Preferirei parlare di altro”.

Francesco, in vacanza con gli amici a Sanremo, si è ufficialmente mostrato in compagnia di Francesca, la sua attuale fidanzata (la stessa apparsa in compagnia del suo gatto).

Oppini, proprio in questi giorni, è andato a trovare lo zio e il padre insieme alla sua ragazza, a testimonianza di avere ufficialmente “avviato” pure le presentazioni in famiglia.

Già lo scorso aprile, era arrivata sui social una segnalazione di una utente che aveva beccato Francesco Oppini in giro con una misteriosa bionda: