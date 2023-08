Francesca Sorrentino è, indiscutibilmente, la regina di questa edizione di Temptation Island. Dopo aver lasciato il fidanzato Manuel Maura, la ragazza è tornata online facendo “tremare” i follower.

Francesca e Manuel sono tornati insieme dopo Temptation Island?

Ed infatti, nelle storie in evidenza, così come ci fanno notare gli amici di Twitter, ne è comparsa una in particolare in compagnia di Manuel, facendo pensare a un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Tuttavia, la fotografia è dello scorso giugno ed è spuntata in evidenza per un motivo preciso: lui ha messo il profilo pubblico e prima era privato.

Per questo motivo, la storia condivisa “privatamente” adesso è diventata di dominio pubblico. Stare sereni, la nostra regina non ha avuto alcun ripensamento.

RAGAZZUUU CALME, penso sia perché lui prima aveva il profilo privato e non usciva nelle storie in evidenza mentre ora ha messo quello pubblico https://t.co/Irs59boPor — esaurimentonervoso (@zhuisk) July 31, 2023

LE RIPRESE SONO INIZIATE IL 9 GIUGNO ERGO QUELLA FOTO DI FRANCESCA E MANUEL È VECCHIA ERGO NON SONO TORNATI INSIEME LA REGINA CONTINUA A VOLARE DA SOLAAAA pic.twitter.com/Q0DiF3MhEj — ida🍃 (@cidadadoar) July 31, 2023