Francesca De Andrè beve detersivo, ricoverata d’urgenza: tragedia sfiorata per l’ex gieffina – VIDEO

Una svista incredibile ha messo seriamente in pericolo la vita di Francesca De Andrè, ex concorrente del Grande Fratello. Nelle scorse ore, la 34enne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver accidentalmente bevuto detersivo, scambiandolo per yogurt. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Francesca tramite un post su Instagram, in cui ha parlato dei lancinanti dolori interni che l’hanno portata a chiedere soccorso medico immediato.

Il drammatico errore di Francesca De Andrè

Nel post, la De André ha descritto con parole forti la sofferenza provata e l’angoscia per un episodio che avrebbe potuto costarle la vita: “A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi”, ha scritto dall’ospedale. La sostanza chimica ingerita ha infatti rischiato di perforarle organi vitali come fegato, stomaco, appendice e intestino, oltre a danneggiare i sistemi respiratorio e gastrointestinale.

Dopo aver condiviso l’accaduto, molti follower hanno espresso solidarietà e augurato una pronta guarigione a Francesca. Tuttavia, alcuni commenti sono stati critici, mettendo in dubbio come fosse possibile non accorgersi della differenza tra yogurt e detersivo, specialmente a causa dell’odore pungente del prodotto chimico. Tali insinuazioni hanno scatenato un acceso dibattito online, tra chi sostiene che l’ex gieffina possa aver esagerato nel racconto e chi, invece, riconosce la gravità dell’errore.

Un passato di dolore: la storia con Giorgio Tambellini

L’episodio si aggiunge a un difficile passato per Francesca, che di recente è tornata a parlare del dramma vissuto con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. La De André ha raccontato di essere stata vittima di violenze fisiche che l’hanno segnata profondamente, tanto da portare il tribunale di Lucca a condannare Tambellini a tre anni e tre mesi per maltrattamenti.

La sentenza, arrivata nell’aprile scorso, ha chiuso una dolorosa parentesi che Francesca ha deciso di rendere pubblica per sensibilizzare altre donne sui pericoli della violenza domestica.

L’ex gieffina ha più volte invitato le sue follower a non sottovalutare mai i segnali di un comportamento violento e a chiedere aiuto per uscire da situazioni di abuso. Fortunatamente, la De André sembra ora fuori pericolo, e i suoi fan sperano in una pronta guarigione e in un futuro più sereno.