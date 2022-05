Che fine ha fatto Francesca De Andrè? Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso, della showgirl si sono perse letteralmente le tracce… fino ad oggi.

Francesca De Andrè, infatti, ha raccontato una brutta esperienza vissuta proprio di recente, anche se non ha svelato i dettagli in maniera approfondita.

Con un lungo post su Instagram, ha svelato di essere stata aggredita:

Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire.

Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento…) vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno, vostra Fra.