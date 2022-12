Il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ha catturato l’attenzione del gossip proprio in questi giorni. Alfonso Signorini, grande assente in qualità di testimone, ha precisato per quale motivo ha dovuto disertare le nozze, smentendo seccamente i pettegolezzi.

Francesca Cipriani interviene su Signorini e le fake news del matrimonio

A tal proposito, sull’argomento è intervenuta anche la coppia di neo sposini intervistata tra le pagine di Chi Magazine uscito proprio stamattina con il suo nuovo numero in edicola:

Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza. Alfonso Signorini, che doveva essere il nostro testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato dieci giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post GF Vip e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso, è venuto spontaneo chiedere a lui.

La coppia, in ultimo, ha svelato un retroscena televisivo (che lui ha rifiutato):

È successo lo scorso anno con L’isola dei famosi. Ma Alessandro senza di me non va da nessuna parte! Insieme, però, potremmo accettare di fare Pechino Express, sempre se ci vogliono.

I pettegolezzi diffusi in rete

A diffondere i pettegolezzi (un po’ acidelli) sul matrimonio di Francesca Cipriani ci ha pensato Amedeo Venza che, con una serie di storie su Instagram, aveva svelato dei presunti retroscena (a quanto pare fake viste le numerose smentite).