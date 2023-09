Perché tutti parlano della foto di Amadeus e Gerry Scotti a colazione?

C’è una foto che circola sui social e che sta facendo non poco rumore: si tratta di uno scatto che immortala Amadeus e Gerry Scotti mentre si dilettano a fare colazione. I due noti conduttori hanno postato entrambi lo scatto in oggetto sui rispettivi social, scherzandoci su. Ma perché tutti adesso parlano di questa foto?

Amadeus e Gerry Scotti a colazione: la foto social

“Eh, niente…ci hanno beccati!”, scrive Gerry Scotti, con la sua consueta ironia, a corredo della foto che lo vede con Amadeus mentre sono entrambi impegnati a fare colazione, tra una chiacchiera ed un’altra.

“Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti”, scrive invece il collega, che di scatti ne posta più di uno, anche mentre chiacchiera amabilmente con il collega. Ma di cosa? La mente, inevitabilmente, corre subito alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024.

Per il momento, infatti, il padrone di casa non ha annunciato alcun co-conduttore. Ciò che è certo è che nelle serate del mercoledì e del giovedì, i Big in gara si caleranno anche nel ruolo di ‘valletti’.

Qualche anno fa Gerry Scotti aveva svelato di essere stato invitato al Festival di Sanremo ma di essere stato costretto a declinare l’invito per ragioni lavorative, dicendosi dispiaciuto e soprattutto auspicando di poterci essere in futuro. E se fosse proprio nella prossima edizione?

Ecco allora che la foto della colazione di Amadeus e Gerry Scotti assume oggi tutto un altro significato. E sono in tanti a credere che l’incontro tra i due conduttori tv sia stato tutt’altro che casuale.