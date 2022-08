Ripartenza col botto per Gerry Scotti e la undicesima edizione di Caduta Libera, il preserale di Canale 5 con protagoniste le temutissime botole. Nel corso della prima puntata della nuova stagione non sono mancati momenti di commozione da parte del conduttore ma anche una piccola polemica, con tanto di stoccata nei confronti della Rai.

Nel corso del primo gioco delle parole nella puntata odierna di Caduta Libera, una domanda riguardava proprio la Tv di Stato: “La Rai ha intitolato gli studi televisivi in via Teulada”. La risposta è ovviamente Raffaella Carrà.

Dopo aver ricordato la compianta artista, Gerry Scotti si è lasciato andare ad una piccola vena polemica:

Ecco la differenza tra noi e la Rai. Noi facciamo sempre domande sulla Rai, la Rai non fa mai domande su di noi. Avete notato? Si potrebbe fare, no? “Paese di nascita di Gerry Scotti. Miradolo Terme”. Mai, non avrò mai questa soddisfazione.