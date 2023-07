Flirt in corso tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip? A quanto pare ci potrebbe essere del tenero tra Martina Nasoni e Andrea Maestrelli, come dimostra un video che troverete in apertura e chiusura del nostro articolo.

Martina Nasoni e Andrea Maestrelli: flirt dopo il Grande Fratello Vip?

Martina e Andrea si sono mostrati insieme ed hanno condiviso un video che ha fatto insospettire i fan, così come riportano con attenzione le colleghe di Isa&Chia:

Ma a far mormorare ancora di più e ad alimentare il gossip è stato un secondo video, pubblicato sempre dall’ex Vippona in cui si vede tutta l’affinità che li lega. A fare da sottofondo musicale ai loro abbracci e ai loro sorrisi anche una canzone profonda e molto intima: “Tango“, di Tananai.

Amicizia oppure qualcosa di più?

Proprio il mese scorso, la Nasoni aveva risposto ad alcune domande su Nikita e Antonella ed aveva parlato pure di Andrea Maestrelli apostrofandolo come un caro amico: