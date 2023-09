Sabrina Ferilli torna a Tu si que vales, ed inevitabilmente si riaccendono i riflettori sulla sua vita privata: chi è il marito Flavio Cattaneo? La nota attrice si è sposata due volte: la prima nel 2003 con Andrea Perone e la seconda nel 2011, dopo una precedente separazione burrascosa. Con Flavio Cattaneo è riuscita a ritrovare la stabilità e la serenità in amore.

Flavio Cattaneo, chi è il marito di Sabrina Ferilli

Classe 1963, nato a Rho (Milano), Flavio Cattaneo è un dirigente di lungo corso e un noto imprenditore. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, si è poi specializzato in finanza presso la SDA Bocconi School of Management.

E’ stato imprenditore edile nell’azienda di famiglia ed ha ricoperto alcune cariche dirigenziali presso Fiera Milano e Aem (l’attuale A2A); nel 2003 è stato nominato Direttore Generale della Rai; dal 2005 fino al 2014 ha ricoperto la carica di AD presso Terna SpA. Nel 2014 è entrato nel Consiglio d’amministrazione di Ntv-Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA- dove è stato eletto amministratore delegato l’anno successivo fino al 2016, ed anche di Generali Assicurazioni.

Nel medesimo anno è stato nominato nuovo AD di Telecom Italia, ruolo che ha lasciato nel 2017, anno in cui è avvenuto il suo ritorno nell’azienda dei treni Italo. Nel 2021 ha fondato Itabus, azienda di trasporto su strada, di cui è anche azionista di controllo. Nel 2011 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro.

Il matrimonio con Sabrina Ferilli

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli si sono conosciuti sul set della miniserie Dalida nel 2005, quando lui era dirigente Rai.

La coppia ha contratto matrimonio segretamente a Parigi il 29 gennaio 2011, dopo una lunga convivenza, in una cerimonia intima. Attualmente risiedono a Roma e non hanno figli insieme, mantenendo un profilo molto discreto e protettivo della propria vita privata. Raramente si sono lasciati fotografare in occasioni mondane o da paparazzi. In una vecchia intervista al Corriere, la Ferilli ha dichiarato: “Flavio è una persona stabile, solida e forte, e in questo siamo molto simili. Ci siamo reciprocamente donati stabilità”.

A proposito di figli, Flavio Cattaneo è padre di due ragazzi, avuti dalla sua prima moglie, Cristina Goi.

Sabrina e Flavio vivono il loro amore al riparo da riflettori da ormai vent’anni. “Flavio è una persona intelligentissima e di cuore, abbiamo 850 interessi che ci legano, la lettura, la politica, il cinema, insomma le cose importanti che fanno la coppia”, ha dichiarato l’attrice a Vanity Fair.