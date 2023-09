Sabrina Ferilli e Maria De Filippi si riuniscono questa sera, in occasione della nuova edizione di Tu si que vales, il varietà del sabato di Canale 5. Da ormai diversi anni, non c’è trasmissione – o quasi – nella quale la De Filippi non inviti l’amica Sabrina. Ma come è nata la sua amicizia e come è riuscita a convincerla a fare Tu si que vales?

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, la loro amicizia speciale

“Maria c’è nei momenti essenziali: non lascia mai nulla a metà, nel lavoro e nella vita”, ha raccontato Sabrina Ferilli parlando della De Filippi. Ad unire le strade di queste donne così speciali, al punto da farle diventare oggi amiche importanti, è stata proprio una trasmissione di Maria.

Era il 2005, quando a C’è posta per te fu ospitata proprio la nota ed amatissima attrice. In quella occasione fu mandata a chiamare dal suo primo amore di gioventù. Da quel momento però, il vero feeling scattò con Maria De Filippi e diede il via alla loro straordinaria conoscenza, poi trasformata in vera e sincera amicizia.

“Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è posta per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. È una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”, ha raccontato Maria a FQMagazine qualche anno fa.

Nel 2016, in occasione della partecipazione di Sabrina Ferilli al programma House Party, la stessa attrice postò su Facebook il video della sua ospitata a C’è posta per te scrivendo:

Aspettando il 10 dicembre House Party con la straordinaria Maria vi faccio vedere la prima volta che l’ho incontrata e poi non ci siamo più perse di vista.

A proposito del suo approdo a Tu si que vales, fu Queen Mary a svelare un retroscena:

Ci ho messo quattro anni a convincerla, ho dovuto faticare tantissimo.

Per fortuna c’è riuscita!